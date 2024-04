Stadt kühlen in heißen Sommern

Foto: ECO Water Solution GmbH

In der Pliensauvorstadt wohnt ein Experte zum Thema „Gesunder Wasserhaushalt“: Dieser schreibt uns:

„Trocken- und Hitzeperioden nehmen in Dauer und Intensität zu. Dabei entstehen vor allem in unseren Städten Wärmeinseln mit sinkendem Grundwasserspiegel und gestörtem Wasserhaushalt. Dies hat erhebliche Folgen auf unsere Infrastruktur, senkt die Lebensqualität für Mensch und Umwelt zunehmens und stellt die Kommunen vor erhebliche Herausforderungen. Um unsere Städte zukunftssicher und nachhaltig zu gestalten, müssen wir uns auf einen gesunden Wasserhaushalt konzentrieren. Eine wassersensible Stadt ist dafür der richtige Ansatz. Eine solche Stadt ist nicht nur gegen starke Regenereignisse gewappnet, sondern sorgt auch während Trocken- und Hitzeperioden für einen ausgeglichenen Wasserhaushalt, ein angenehmes Klima und eine reiche Biodiversität.

Ein erster Schritt in Richtung einer wassersensiblen Stadt ist die Schaffung regionaler Kreisläufe in der Wasserwirtschaft durch Nutzung der Ressource Abwasser. Ein Wasserwiederverwendungssystem ermöglicht die dauerhafte Verfügbarkeit von hochwertigen Bewässerungswassers und die Rückgewinnung wertvoller Nährstoffe vor Ort. Mit einem System, das auf einem rein biologischen Verfahren mit nachgeschalteter Filtration und UV-Desinfektion basiert und auch keine Geruchsbelästigungen verursacht, kann somit Wasser der Güteklasse A nach EU-Verordnung 2020/741 hergestellt werden. Die Betriebskosten sind dabei geringer als die Gebühren für Trinkwasser.

In Kombination mit der Ressource Regenwasser kann lokal ein Intelligentes Wassermanagement realisiert werden, welches auch in Hitzeperioden unseren Grünanlagen ermöglicht ihr volles Potential der Umgebungskühlung auszuschöpfen.

Um solche Grünanlagen – z.B. den ehemalige VfL-Post als Sportfläche mit Gaststätte und Biergarten – zu erhalten tritt „WIR und Sportplätze erhalten“ am 9.6. zur Gemeinderatswahl an.