Stadt geht schärfer gegen Falschparken vor

Foto: Foto: FUSS Esslingen

Sie sind eines der größten Sicherheitsrisiken für Zu Fuß Gehende in der Stadt: Autos, die immer öfter ordnungswidrig auf Gehwegen, vor Überwegen oder im Einmündungsbereich parken. Umso begrüßenswerter ist es, dass die Verkehrsminister:innen von Bund und Ländern nun härtere Strafen für Falschparken beschlossen haben. So kostet das Parken auf Gehwegen künftig bis zu 110 Euro. Und auch die Stadt Esslingen reagiert: Sie hat ihre Abschleppregeln verschärft und im Internet veröffentlicht. In einer Gemeinderatsvorlage heißt es unmissverständlich: „Das ordnungswidrige Abstellen von Fahrzeugen auf Gehwegen stellt … eine Ordnungswidrigkeit dar.“ Nun müssen diese Regeln auch umgesetzt werden, Parkverstöße sind konsequent zu ahnden. Dafür benötigt das Ordnungsamt mehr Personal, das auch in den Stadtteilen zu Fuß unterwegs ist. Die Behörde muss dem Gemeinderat regelmäßig Zahlen zum Abschleppen vorlegen. Und sie muss gegen die Zweckentfremdung von Garagen vorgehen und verstärkt Parkraumbewirtschaftung einsetzen, um den Parkdruck im öffentlichen Raum abzumildern. Ferner sollte das angeordnete Gehwegparken überprüft und bei zu wenig Platz abgeschafft werden. Damit Menschen wieder sicher und hindernisfrei zu Fuß in Esslingen unterwegs sein können.

Abschleppregeln der Stadt: www.esslingen.de/start/buergerservice/abschlepppraxis.html