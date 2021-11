Stadt fördert Kinderturnen und zerstört VfL

Da fragt man sich doch: wie passt das zusammen? Unter dem Stichwort „Bewegungsoffensive Kinder“ sponsert die Stadt Esslingen, Sportverband Esslingen und der SV1845 den Mitgliedsbeitrag für 2021, wenn sich Kinder noch bis Dezember anmelden. Naja, besonders großzügig ist das nicht. Aber immerhin der gute Wille ist erkennbar. Aber warum plant die Stadt das beliebte Sportareal VfL Post in der Pliensauvorstadt mit Wohnungen zu bebauen? Und den so umworbenen Kindern und Jugendlichen den einzigen Sportplatz im Stadtteil nehmen?

Das Bürgerhaus der Pliensauvorstadt wirbt ebenfalls Kinder und Jugendliche unter dem Motto „Pliensauvorstadt mit Respekt“: Sie dürfen im geschützten Rahmen soziale Kompetenzen erlernen, Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und Selbstbewusstsein sollen gestärkt werden. Genau diese Kompetenzen haben die Trainer der Fußballabteilung des Vfl Post und später des SV1845 jahrzehntelang ehrenamtlich Hunderten Kindern und Jugendlichen in der Pliensauvorstadt vermittelt. Warum zerstört man mutwillig diese Bildungsarbeit für soziale Kompetenzen?

Das Zentrum für Bürgerengagement des Forums Esslingen wirbt für seine Agendagruppe „Klima schützen“. Diese stellt fest, dass es nicht ausreicht, dass Politik und Wirtschaft richtige Leitlinien und Maßstäbe für den Schutz des Klimas setzen. Sie wollen positive Beispiele aufzeigen und z.B. Fehlentwicklungen thematisieren. Es wäre doch eine tolle Sache, wenn diese Agendagruppe die Bebauung des Vfl Post Geländes als Fehlentwicklung thematisieren würde.

Die Bebauung des VfL Post Geländes in der Pliensauvorstadt ist ein eklatanter Widerspruch zu all diesen Initiativen der Stadt Esslingen. Ein Sportplatz kann nicht durch noch so gut gemeinte Projekte ersetzt werden. Zerstörung und Versuch der Schadensbegrenzung sind zwei Seiten einer Medaille: Hier winken profitträchtige Anlagemöglichkeiten.Fürsorge und Respekt vor der Jugend und den Kindern in der Pliensauvorstadt sieht anders aus!