Stabstelle für Klimaschutz – gut für Esslingen

Einiges läuft in Esslingen beim Klimaschutz schon gut. Beispiel Stadtwerke: Beim Ausbau der Erneuerbaren Energien und beim Einsatz energieeffizient erzeugter Wärme geht es voran. Auch der städtische Verkehrsbetrieb ist mit einem Ausbauplan zu 100% öko-elektrischem Betrieb mit einem klaren Kompass unterwegs.

In der Stadtverwaltung selbst aber, deren Chef der Oberbürgermeister ist, muss noch viel getan werden, damit Klimaschutz im Verwaltungshandeln eine größere Rolle spielen kann.

Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen unterstützt deshalb die Forderung von Oberbürgermeisterkandidat Vittorio Lazaridis, für den Klimaschutz an zentraler Stelle der Stadtverwaltung eine Stabstelle Klimaschutz zu schaffen.

„Wenn wir hier vorankommen und für die Stadtverwaltung bis zum Jahr 2030 Klimaneutralität anstreben wollen, dann braucht der Klimaschutz eine starke Stimme,“ sagt der Oberbürgermeisterkandidat Vittorio Lazaridis. „Das sind wir nicht nur unseren Kindern und Enkeln, sondern all denen schuldig, die sich quer durch alle Altersgruppen seit Jahren engagiert für den Schutz unserer Lebensgrundlage einsetzen“.

Die Stabsstelle soll zukünftig mit Klimaschutzthemen auf alle Ämter Einfluss nehmen können. Sie muss den Amtsleitungen mindestens gleichgestellt sein. „Bisher ist da der große Wurf noch nicht gelungen,“ bestätigt Stadtrat Jürgen Menzel. „Klimaschutz muss Chefsache werden!“

Warum es bisher nicht funktionieren kann? „Weil“, so Menzel, „die städtische Klimaschutzbeauftragte oft in den Mühlen der Verwaltung feststeckt.“

Auch der Plan von Lazaridis, zukünftig alle Gemeinderatsbeschlüsse auf ihre Klimarelevanz hin zu überprüfen, findet große Zustimmung bei der grünen Ratsfraktion: „Für uns ist klar: Als Bürgerin und Bürger dieser Stadt muss man beim Klimaschutz schon sehr genau hinschauen: Nicht jeder, der hier von Klimaschutz redet, tut wirklich etwas dafür.“ Deshalb unterstützt die grüne Fraktion Lazaridis bei der Oberbürgermeisterwahl.