St. Albertus Magnus Oberesslingen

Samstag, 21.12.

18:30 Lichtfeier; anschl Adventsgrillen

Sonntag, 22.12.

11:00 Wortgottesfeier als Bußfeier zum Advent

Dienstag, 24.12. (Heiligabend)

16:00 Krippenfeier

18:30 Christmette

Mittwoch, 25.12. (1. Weihnachtstag)

11:00 Eucharistiefeier

Donnerstag, 26.12. (2. Weihnachtstag)

11:00 Eucharistiefeier mit Orchester

Freitag, 27.12.

Eucharistiefeier entfällt!

Das Pfarrbüro ist vom 23.12.2024 bis 01.01.2025 geschlossen. Am Donnerstag, 02.01. vormittags geöffnet und am Freitag, 03.01. geschlossen. In dringenden Fällen wenden Sie sich bitte an das Kath. Pfarramt St. Paul unter Telefon-Nr. 0711/39 69 19-0.