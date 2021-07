Sprechstunde mit Dr. Osten

Foto: Konrad F. Gaag

Corona hat unseren Alltag auf den Kopf gestellt. Vieles, was vor der Pandemie selbstverständlich schien, ging plötzlich gar nicht mehr. Das bekamen auch Margit Bäurle und ihr Team der Esslinger Kinder-Biennale zu spüren. Die bietet dem Nachwuchs seit mehr als einem Jahrzehnt vielfältige Möglichkeiten, kreativ zu sein und in die Welt der Erwachsenen hineinzuschnuppern. Ihr jüngstes Projekt hat sie nun am Postmichelbrunnen präsentiert: Dort haben sich die Virologen und die Visitologen der Kinder-Biennale vorgestellt und Wünsche für die Zeit nach der Pandemie gesammelt. Die Idee zu diesem Projekt kam Margit Bäurle beim abendlichen Nachrichtenschauen: „Früher hat kaum jemand von Virologen gesprochen – plötzlich waren solche Fachleute auf allen Sendern präsent und haben uns an ihrem Wissen teilhaben lassen. Da fanden wir, dass auch Esslingen Virologinnen und Virologen brauchen könnte, die nah bei den Menschen sind.“ Zusammen mit ihrer Mitstreiterin Laura Hemberger hat Margit Bäurle in ihrem Beutau-Atelier und bei Tina Dörflinger im Kinderhaus Agapedia mit kreativen Jungs und Mädchen gearbeitet. Der erste Virologe, der aus Pappmaché gestaltet wurde, war ein gewisser Dr. Osten, der nicht ganz zufällig an den Berliner Chef-Virologen Christian Drosten erinnert. Mittlerweile ist daraus eine stattliche „Expertenkommission“ geworden, die sich jüngst auch den Esslingerinnen und Esslingern am Postmichelbrunnen vorgestellt hat. Über den Sommer werden Dr. Osten und seine Kollegen im mediterranen Garten des Weinguts Bayer zwischen den Besuchern Platz nehmen.