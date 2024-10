Sportabzeichen-Saisonabschluß

Foto:

Die SpAZ-Saison 2024 wurde mit der Verleihung der Urkunden und Abzeichen am 12.10.2024 von 14:00 – 16:00 Uhr auf dem Sportplatz der Turnerschaft Esslingen im Georgii-Stadion beim Jägerhaus einen erfolgreichen abgeschlossen. Insgesamt haben von Mai bis September 191 Sportler und Sportlerinnen eine Sportabzeichenprüfung abgelegt. Erfreulicherweise konnten 94 Jugendliche und 97 Erwachsene die Disziplinen in 13 Leichtathletik- und 5 Termine für Fahrradabnahmen absolvieren. Zusätzlich haben die 12 ehrenamtlichen Prüfer der Turnerschaft Esslingen, Abtlg Sportabzeichen, noch 7 Sonderabnahmetermine für Kinder und Jugendliche für Ferienfreizeiten, Sportvereine und ähnliche Institutionen ermöglicht. Neben den 10 Erst-, sowie den 6 Polizei- und 3 Zollbewerbungsprüfungen gibt es glücklicherweise viele Wiederholungstäter, die seit vielen Jahren ihre Sportabzeichenprüfung abnehmen lassen. Das zweifarbige Sportabzeichen wird nach 5, 10, 15.. verliehenen Auszeichnungen vergeben. Eine besondere Hochachtung wird dieses Jahr mit 70 absolvierten Abnahmen mit der höchsten Auszeichnung des WLSB an Herrn Peter W. Gröner erteilt.

Die SpAZ-Saison 2025 beginnt im Mai, Informationen und Termine sind unter www.ts-esslingen.de/abteilungen/sportabzeichen/abnahmetermine.html ab April zu finden…

Wir freuen uns drauf!