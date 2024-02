Sport in der Schwangerschaft

Foto:

Schwanger – und trotzdem fit sein! Darum geht’s in einem neuen Kurs beim TSV Berkheim, der in der kommenden Woche startet. Unsere Übungsleiterin Sandra begleitet werdende Mütter und ihr Baby durch die Zeit der Schwangerschaft. Ganz nach dem Motto: Fitte Mama = fittes Baby = leichtere Geburt = schnellere Regeneration! Sandra ist ausgebildete DTB-Kursleiterin für Schwangeren-Fitness und freut sich auf alle, die teilnehmen. In dem Kurs erfolgt zunächst eine kurze Kreislaufaktivierung, dann werden die durch die Schwangerschaft stärker beanspruchten Muskeln gekräftigt, um den Folgebeschwerden des Schwanger-seins vorbeugend entgegenzuwirken. Das Workout ist dabei genau auf Mutter und Baby abgestimmt. Zum Abschluss folgt eine Entspannungs- und Dehnungseinheit, kombiniert mit Atemübungen, um wieder Kraft und Energie für die nächste Woche zu schöpfen. Der Kurs findet jeweils mittwochs um 17.15 Uhr im SportPavillon des TSV Berkheim (neben der Sporthalle Berkheim) statt und geht immer eine Stunde. Weitere Informationen und Anmeldemöglichkeit auf www.tsv-berkheim.de.

Und noch ein weiterer neuer Kurs startet in der kommenden Woche: “Rücken-Fit”! Unsere Übungsleiterin Sandra zeigt darin allen Interessierten, wie sie ihren Rücken mit richtigem Training stark machen und beweglich halten. Mit funktionellen Kräftigungsübungen, die den Alltagsbewegungen nachempfunden sind, werden die großen Muskelgruppen gestärkt. Ebenso aktivieren gezielte Übungen die wichtige Tiefenmuskulatur und stabilisieren die Wirbelsäule. Der Kurs findet jeweils mittwochs um 18.15 Uhr im SportPavillon des TSV Berkheim statt. Auch hier gibt es weitere Infos auf der Internetseite des Vereins.