Spontan Singen oder der Chor fürs Leben

Foto: Foto: Esslinger Liederkranz

Manchmal ist es Liebe auf den ersten Blick, manchmal eine Liebe fürs Leben – oder beides gleichermaßen. Du hast schon mal im Chor gesungen? Super, dann weißt Du Bescheid! Singe im Esslinger Liederkranz mit, geh 2026 mit uns auf Konzertreise in unsere Partnerstadt Neath in Wales und nimm teil an unseren vielseitigen Programmen, von Haydns Schöpfung über Spirituals, Gospels bis zu Pop und Barbershop. Chorerfahrung ist immer super, aber keine Bedingung.

Proben finden dienstags – after work – von 18.30-20.30h statt. Für Sportliche: bis 21 Uhr im Kammerchor EL-Singers. Kontakt: sbb@sbb-musik.de, Tel 0711 – 80 64 019 roter Teppich und Feuerwerk für alle Neu- und Wiedereinsteiger/innen!