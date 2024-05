Spieth-Cup 2024 war ein voller Erfolg

Foto: Georg Hrivatakis

Strahlende Gesichter beim Orga-Team des Spieth-Cups 2024: Die 17.Auflage der bundesoffenen und internationalen Turn-Veranstaltung hat allen viel Freude gemacht. Einmal mehr waren die “Turnstars von morgen” zu Gast beim TSV Berkheim: Tolle Talente aus allen Altersklassen (von AK7 bis AK16+), insgesamt rund 180 Turnerinnen aus zehn deutschen Landesverbänden und eine Riege aus Luxemburg zeigten ihr Können in der Sporthalle der Schillerschule. Von einigen wird man künftig sicherlich noch mehr hören, denn der Spieth-Cup gilt als hochkarätige Nachwuchsveranstaltung. Hier turnten schon in früheren Jahren immer wieder junge Talente, die es später auf die ganz große Bühne schafften und bei Weltmeisterschaften oder olympischen Spielen antraten. Auch nahezu alle Turnerinnen des heutigen Turn-Teams Deutschland waren in früheren Jahren bei dem Wettkampf in Berkheim. Vom TSV Berkheim gingen in diesem Jahr neben drei Bundesliga-Turnerinnen auch hoffnungsvolle junge Talente an die Geräte. In der Altersklasse 12 belegte Daria Hlodik, die sich bereits für die deutschen Jugendmeisterschaften Anfang Juni in Hessen qualifiziert hat, einen guten sechsten Platz. Den Wettkampf gewann Amelie Schilling (TSG Backnang) aus dem Bundes-Nachwuchskader. In der Altersklasse 8 starteten gleich vier Berkheimer Talente und zeigten dabei gute Leistungen: Marie Schabert (Platz 4), Hanna Wöhrle (5), Elena Stabile (13) und Charlotte Krug (20). In der Altersklasse 7 traten vom TSV Mila Sassano (Platz 9) und Jana Müller (16) an und stellten sich der großen Konkurrenz. Gerade die jüngsten Turnerinnen kommen beim Spieth-Cup zu ersten Wettkampferfahrungen. Anna-Marlen Piée (Platz 9), Sophie Spohn (17) und Petra Stabile (18) aus dem Berkheimer Bundesliga-Team nutzten den Spieth-Cup, um Wettkampfpraxis zu sammeln und starteten in der Aktiven-Klasse 16plus. Anna-Marlen Piée war dabei drittbeste Turnerin am Barren. Den Wettkampf gewann Linda Mierisch vom Zweitligisten Dresdner SC.