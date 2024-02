Foto: Tetzmann

Der Ökumenische Krankenpflegeverein lädt am Freitag, 23. Februar zum Spiele­nachmittag im Saal der Hohenkreuzkirche ein (Seracher Str. 2). Der Spielenachmittag ist monatlich freitags. Beginn ist um 14:30 Uhr. Es gibt an den Tischen Brett- und Kartenspiele. Herzliche Einladung an alle!