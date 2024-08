Spieleentwicklung in Blender und Godot

Foto: T. Eversmeyer

Im September bieten wir wieder einen spannenden Workshop an! Dieses Mal tauchen wir in die Welt der Spieleentwicklung ein und zeigen dir,

wie man mit Blender und Godot ein einfaches 3D-Spiel erstellt. Du lernst alle notwendigen Schritte kennen und erfährst, wie Spieleentwicklung

von Grund auf funktioniert. Im Anschluss stehen wir dir gerne für eine offene Diskussion und Fragen zur Verfügung.

Wir geben dir eine kleine Einführung in Blender und zeigen an einer Live-Demo, wie man 3D-Modelle erstellt, texturiert und animiert. Du erfährst, was Godot ist und wie man es einsetzt. In einem Beispiel werden wir ein 3D-Modell in Godot importieren und eine Spiellogik dazu erstellen.

Es ist nicht erforderlich, Blender und Godot auf deinem eigenen Computer zu installieren. Wenn du die Schritte jedoch direkt mitverfolgen möchtest, kannst du die Programme im Vorfeld installieren. Ziel des Workshops ist es, dir die Arbeitsweise näherzubringen und ein grundlegendes Verständnis für die Spieleentwicklung zu vermitteln. Nach dem Kurs stellen wir dir die entsprechenden Ressourcen zur Verfügung, damit du die Inhalte eigenständig nachvollziehen und weiter vertiefen kannst.

Dieser Kurs ist kostenlos. Unser Ziel ist es, Wissen zu teilen und eine Gemeinschaft von Technik-Enthusiasten aufzubauen.

Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung. Kontaktiere uns unter kontakt@makerspace-esslingen.de.

Anmeldung: Bitte melde dich, gerne auch kurzfristig, per E-Mail an anmeldung@makerspace-esslingen.de an.

>> Termin: 7. September 2024 von 19 Uhr bis 21 Uhr

>> Forum Esslingen, Zentrum für Bürgerengagement

>> Raum G2

>> Schelztorstr. 38, Esslingen am Neckar

>> Weitere Informationen und Termine unter https://www.makerspace-esslingen.de