Spendenübergabe an die Kirchengemeinden von RSKN

Foto: G.Kümmel

„Viele Teile, eine Stadt! Gemeinsam Stadt(teil)Geschichten entdecken“ – so lautet das Motto eines historisch/partizipativen Feldforschungsprojektes des Stadtmuseums Esslingen, das auch im Stadtteil RSKN auf fruchtbaren Boden stieß.

So hatte sich im Jahr 2019 eine Gruppe von Hobby-Historikern sowie Mitgliedern des Bürgerausschusses RSKN gebildet, die nach dem selbstgewählten Thema:

„RSKN -Schlaglichter aus der Geschichte der letzten 150 Jahre“ auf Spurensuche gingen.

Heraus kamen dabei viele interessante Geschichten und fast schon vergessene Ansichten aus unserem Stadtteil. Dem breiten Publikum konnte die geschichtliche Spurensuche in Form einer Ausstellung im vergangenen Sommer im Stadtmuseum vorgestellt werden. Leider war Corona bedingt der Zulauf nicht ganz so stark wie ursprünglich erwartet.

Unsere Stadtteilausstellung für RSKN wurde leider schon zum zweiten Mal verschoben. Nichts desto trotz hatten sich die Hobby-Historiker für eine Publikation in der Form eines Din A4 Buches entschieden, um allen Interessierten eine nachhaltige Lektüre zur Verfügung zu stellen. Der Verkauf wurde Anfang März gestartet und in 6 verschiedenen Betrieben in RSKN veräußert.

Es wurden mehr als 300 Bücher verkauft. Mit einem Reinerlös von 2000 Euro. Dieses Geld – so hatten die Stadtgefährten beschlossen – soll je zur Hälfte an die beiden evangelischen und katholischen Kirchengemeinden für die Jugendarbeit gespendet werden. Dies geschah nun am 11.05.2021 mit Vertretern der Kirchengemeinden.

Jede der beiden Kirchen bekam 1000 Euro für Ihre Jugendarbeit überreicht.

Auch weiterhin wird es das Buch bei „Buch Beck“ sowie bei „Optik Pfauenauge“ zu kaufen geben. Die Stadtteilausstellung wird, sobald Corona es zulässt, nachgeholt. Ein besonderer Dank gilt Gerhard Kümmel und Frank Rosenberg, die beide mit großem Fachwissen und Engagement viel dazu beigetragen haben, dass dieses Projekt der „Stadtgefährten“ erfolgreich zustande kam.