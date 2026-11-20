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Der Krieg in der Ukraine eskaliert immer weiter und wird immer brutaler für die Zivilbevölkerung. Die putinrussischen Agressoren zerstören jetzt zum Winteranfang neben zivilen Einrichtungen immer wieder große Teile der Energieversorgung und schrecken auch nicht vor der Zerstörung von Medikamentenlagern zurück. Hinzu kommt, dass immer häufiger auch die Grenzregionen zu Polen angegriffen werden, denn über diese kommen Hilfsgüter in die Ukraine.

Die West-Ost-Gesellschaft Esslingen muss und will daher ihre Sammelaktionen für die Solidaritätspartnerstadt Kamjanets Podilskyj in der Westukraine fortsetzen. Wir wollen weiterhin Geld vor allem für neue dringend benötigte Stromgeneratoren, aber auch Geld für genauso dringend benötigte Medikamente für das Krankenhaus von Kamjanets Podilskyj sammeln.

Mit Grzegorz Zujko und seinen unermüdlichen Helfern haben wir nach wie vor Menschen, die unablässig und mit wachsendem persönlichen Risiko die Transporte für die WOG in die Westukraine zuverlässig übernehmen.

Wir bitten um Spendengelder auf das Konto:

West-Ost-Gesellschaft Essl. e.V., IBAN DE87 6129 0120 0203 4060 01, Kennwort Ukrainehilfe. Bis 300 € gilt der Einzahlungsbeleg als Spendennachweis beim Finanzamt.

Allen Spendern gilt schon vorab unser herzliches Dankeschön!