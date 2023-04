Spenden für Erbebenopfer angekommen!

Foto: Solidarität International e.V.

Unmittelbar nach dem verheerenden Erdbeben in der Türkei und in Nordsyrien hat Solidarität International (SI) zu einer Spendenkampage aufgerufen um den Erdbebenopfern möglichst schnell Hilfe zukommen zu lassen. Auch in Esslingen wurde gesammelt und FÜR Esslingen hat die Spendenkampagne mit einer Sofortspende von 1000 € unterstützt. Inzwischen sind deuschlanweit über 100 000 € zusammgekommen. Die Spenden gingen an den kurdischen Roten Halbmond (entspricht dem Deutschen Roten Kreuz), weil in den kurdischen Gebieten in der Türkei und in Nordsyrien in den ersten Tagen vom türkische Staat keinerlei Hilfe ankam. Hilfslieferungen und Überweisungen in die kurdischen Gebiete wurden vom türkischen Staat behindert und teilweise sogar unterbunden. Umso wichtiger war es, dass es dem Roten Halbmond gelungen ist Hilfe in die entlegensten Gebiete zu bringen. In einem Schreiben vom Vorsitzenden des Roten Halbmonds an Solidarität International heißt es:

Sehr geehrte Freunde von Solidarität International (SI) e.V., hiermit bestätigen wir, dass Sie im Februar 2023 unserem Verein Heyva Sor a Kurdistanê e.V. insgesamt 88.500,- Euro überwiesen haben. Die Spende wird ausschließlich für Erdbebenopfer verwendet. Nach dem Abschluss der Arbeit, werden wir entsprechende Dokumente/Rechnungen nachreichen. Wir bedanken uns für Ihre Hilfe und wünschen Ihnen und Ihren Familienkreis alles Gute.

Mit freundlichen Grüßen Vahdettin Kilic (Vorstand)

Der kurdische Rote Halbmond ist ein erfahrene, zuverlässige und umsichtige Organisation mit der SI bereits beim Aufbau und dem Betrieb einer Geburtsklinik in Kobane erfolgreich zusammengearbeitet hat. Die Menschen in den Katastrophengebieten brauchen weiterhin dringend Hilfe. Spenden bitte auf das Konto von Solidarität International (SI) e.V. IBAN: DE86 5019 0000 6100 8005 84 BICFFVBDEFF Frankfurter Volksbank Stichwort „Erdbeben Kurdistan“