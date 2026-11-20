Foto: Georg Hrivatakis

Der TSV Berkheim freut sich über zwei großzügige Spenden für sein Schnitzelgruben-Projekt. Michael und Gabi Weinmann von der Firma Weinmann in Berkheim überreichten im Rahmen des Bundesliga-Wettkampfs der Turnerinnen in Esslingen einen Scheck über 3.000 Euro an TSV-Vorstandsmitglied Katie Schweizer, die sich dafür herzlich bedankte. Ein großes Dankeschön gab es in der Sporthalle Weil auch für Susann Eisele von der Berkheimer Egon-und-Susann-Eisele-Stiftung, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, Berkheimer Organisationen zu unterstützen und an den Verein 5.000 Euro für die Schnitzelgrube gespendet hat.

Der TSV Berkheim möchte mit dem geplanten vereinseigenen Anbau an die Sporthalle Berkheim die Trainingsbedingungen der seit Jahren erfolgreichenTurnerinnen erheblich verbessern. Bisher müssen für die Turnerinnen, die am vergangenen Wochenende den Aufstieg in die 1.Bundesliga geschafft haben, Trainingskapazitäten in Stuttgart gemietet werden, da es in Esslingen keine geeigneten Möglichkeiten gibt. Insbesondere fehlt in Esslingen eine Schnitzelgrube, die auf dem erreichten Leistungsniveau unverzichtbar ist und ein Einüben schwieriger Trainingselemente ohne Verletzungsgefahren ermöglicht, was auch für die Nachwuchsarbeit sehr wichtig ist. In dem geplanten Anbau in Berkheim soll es zudem feststehende Turngeräte geben, so dass die Turnerinnen in ihrer Trainingszeit nicht mehr Geräte auf- und abbauen müssen. Zeit, die ihnen zum trainieren fehlt. Die Stadt Esslingen unterstützt das Projekt. Wann der Bau beginnen kann, ist allerdings noch offen. Der Verein sammelt weiter Spenden, um das Projekt voranzubringen. Weitere Infos gibt es auf www.tsv-berkheim.de.