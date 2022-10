Spende an die Taubenhilfe Dimi

Foto: Dimitra Tapra

Zum Geburtstag einer lieben Freundin spendeten wir im September das Geld, das wir durch, bei CleanUps gefundene Pfandflaschen/-dosen eingenommen hatten.

Wer auch gerne für die Taubenhilfe Dimi (Näheres auf Instagram) spenden möchte, kann das via PayPal an die Emailadresse dimitra@parkour-stuttgart.de tun

Die pflegebedürftigen Täubchen freuen sich über Futter, Tierarztbehandlungen, Schlafplätze…, das/die mit dem gespendeten Geld bezahlt werden können.

Taubenhilfe Dimi leistet großartige Arbeit: Verletzte Täubchen pflegen, Menschen über Tauben aufklären und mit Vorurteilen aufräumen sowie – auch ganz wichtig – der Austausch von Taubeneiern an Bahnhofsbrücken etc. durch Gipsattrappen, damit gar nicht erst so viele Tauben geboren werden (dafür ist teure Ausrüstung notwendig).

Dimitra erhält keine finanzielle Unterstützung von der Stadt und bezahlt alles aus eigener Tasche. Wie sagen im Namen der Tauben: Vielen Dank!

ZuZule-Mitmach-Termine:

14.10. digitaler Wandelstadt-Netzwerkabend – unsere Lebensgrundlagen

22.10. ZuZule putzt / ES putzt

27.10. gemeinsame Putzaktion mit Transition Town

1.11. World Vegan Day

genauere Infos unter https://zusammenzukunftleben.wordpress.com

+ auf Facebook und Instagram

Wir vom ZuZule sind auf der Suche nach geeigneten Räumlichkeiten – vorab schnellstmöglich auch Lagerplatz – in und um Esslingen. Für Ideen und nähere Infos würden wir uns freuen von Euch/Ihnen per Mail an ZuZule@mail.de zu hören.