Special Olympics Medaillen für Esslingen

Foto: Katja Kleisch

Emma Kleisch (Kraul) von der Rohräckerschule und Paul Eberspächer (Schmetterling), beide aus Esslingen, gewinnen Gold in der 4×50 m Lagen Staffel bei den Nationalen Spielen der Special Olympics Deutschland. Gemeinsam mit Hanna Moschina (Rücken) aus Karlsruhe und Max Gärtner (Brust) aus Friedrichshafen bildeten sie die „Baden-Württemberg-Lagen-Staffel“. Unter dem Motto „Gemeinsam stark“ haben vom 15. bis 20. Juni 2026 über 4.000 Athlet*innen aus Deutschland und Europa an dem größten Multisport-Event für Menschen mit geistiger Behinderung in 27 Sportarten im Saarland teilgenommen. Die Schwimmwettbewerbe selbst fanden mit mehr als 500 Teilnehmern im französischen Forbach statt. In den Einzeldisziplinen erreichte Emma in einem Herzschlag-Finale beim Brustschwimmen über 25m den 8.Platz und gehört damit zu den Top 10 in Deutschland in ihrer Kategorie. Bei 50m Schmetterling begeisterte Paul das Publikum und schwamm sensationell zu Bronze, wurde dann aber leider auf Grund eines Fehlers bei der Wende disqualifiziert. Dank des guten Schwimm- und Wasserballtrainings beim TV-Nellingen und dem SSV Esslingen waren die beiden sehr gut vorbereitet und freuen sich schon auf die nächsten Wettbewerbe.