Spaziergangstreff – gemeinsam in Bewegung

Raus ins Freie, sich gemeinsam mit anderen bewegen und Kontakte knüpfen – das ist das Ansinnen, mit dem der Sulzgrieser Verein Miteinander-Füreinander e.V. unlängst sein neues Angebot gestartet hat. Jeden Dienstag treffen sich nun Frischluftfreundinnen und -freunde um 14.30 Uhr am Bürgerhaus RSKN, Sulzgrieser Strasse 170, vor dem Büro von Miteinander-Füreinander e.V. in der Hofebene, um ungefähr eine Stunde miteinander spazieren zu gehen. Eingeladen sind alle, die gerne in Gemeinschaft spazieren gehen möchten und in der Lage sind, ungefähr eine Stunde zu gehen. Das reicht für eine schöne Runde über die Felder. Wenn Sie unsicher sind, rufen Sie uns gerne vorab an oder probieren Sie es einfach einmal aus. Es ist keine Anmeldung erforderlich. Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. Im Bürgerhaus gibt es Toiletten, die vor oder nach dem Spaziergang genutzt werden können. Bei starkem Regen oder großer Hitze fällt der Spaziergangstreff aus. Ehrenamtliche Unterstützerinnen und Unterstützer begleiten die Gruppe. Ansprechpartnerin für Ihre Fragen ist Claudia Munzig, Koordinatorin Ehrenamt und Betreuungsgruppen, Tel. (0711) 3705894 oder besuchsdienst@mitfuer.de. Wir freuen uns auf Sie!