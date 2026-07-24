Spaziergang gegen Wohnungsnot am Samstag, 25.7.

Foto: eigene Aufnahme

und zwar um 10 Uhr in der Pliensauvorstadt. Startpunkt ist die Bushaltestelle am VfL-Post Gelände. Hier geht es zu aller erst darum, dass die Bebauung dieser wertvollen Frischluftschneise auf jeden Fall verhindert werden muss. Das ist angesichts der Hitzeentwicklung unerlässlich. Außerdem gehören Grünflächen, Sportplätze und andere Treffpunkte mit und ohne Gastronomie zum Wohnen in einem dicht bebauten Stadtteil wie der Pliensauvorstadt. Gleichzeitig werden tatsächlich dringend wirklich bezahlbare Wohnungen gebraucht – und zwar bezahlbar für Geringverdiener. Rentner, Alleinerziehende aber auch für kinderreiche Familien.

Auf dem Spaziergang geht es genau um die Frage: Warum werden auf dem Roser- und Hahn-Areal keine solchen Wohnungen gebaut? Was ist los auf dem von Lidl gekauften Nürk-Areal? Wie soll man die ständig steigenden Mieten noch zahlen? Noch dazu, wenn die Regierung ihre geplanten drastischen Kürzungen beim Wohngeld einführt.? Wozu dient eigentlich der Mietspiegel? Was ist mit den leerstehenden Wohnungen in Esslingen? … Zu diesem Stadtspaziergang laden wir ganz herzlich ein. Kommt zahlreich und bringt Eure Erfahrungen, Forderungen und Vorschläge zum Thema Umwelt und Wohnungsnot mit! Dafür steht ein offenes Mikrophon zur Verfügung.