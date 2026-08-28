Spaß auf dr Terrass – Sommerabend im Liegestuhl

Foto: Peter Köhle

Im Rahmen des 100jährigen Jubiläums der Südkirche bietet das Team Südkirche zusammen mit Pliensauvorstadt live e.V. allen Daheimgebliebenen oder Wiedergekehrten an, am Samstag, 29. August 2026 auf der Terrasse der Südkirche eine gute Zeit zu haben. Ab 14 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen unterm Sonnenschirm für die Großen und ein Spielmobil für die Kleinen. Es wird entspannt und schön. Am späteren Nachmittag singt der Chor Plus der Lebenshilfe (ChorClub der Lebenshilfe und des FC Esslingen zusammen mit dem ChorTeam des Weingärtner Liederkranzes) unter der Leitung von Isolde Holzmann. Dann gibt es Pasta und Pesto, kühle Getränke und Cocktails und Flo Länge, singer-songwriter aus Esslingen, verwöhnt mit live music. Über den Dächern der Pliensauvorstadt mit herrlichem Blick auf die Burg und die Weinberge. Einfach kommen, Familie und Nachbarinnen mitbringen. Südkirche Pliensauvorstadt, Spitalsteige 3. Parkplätze: Fehlanzeige, da wir auf der Terrasse feiern müssen. Vielleicht gibt es am Pliensaufriedhof welche oder im Stadtteil. Buslinien in der Nähe: 102, 103, 118, 119, 120, 122, 130, 131 mit den Haltestellen Karl-Pfaff-Straße, Weilstraße, Pfeifferklinge oder Pliensaufriedhof.