Spaß auf dr Terrass – Sommerabend im Liegestuhl

Foto: Dirk Wein

Im Rahmen des 100jährigen Jubiläums der Südkirche bietet das Team Südkirche zusammen mit Pliensauvorstadt live e.V. allen Daheimgebliebenen oder Wiedergekehrten an, von der Terrasse der Südkirche den Ausblick über das Neckartal zu genießen. Ab 14 Uhr findet am Samstag, 29. August 2026 ein sommerlicher Nachmittag mit Kaffee und Kuchen unterm Sonnenschirm für die Großen und mit Spielmobil für die Kleinen statt. Es wird entspannt und schön. Bringt Familie, Freundinnen und Nachbarn mit! Später gibt es etwas Leckeres zu essen, kühle Getränke und Cocktails und Musik. Über den Dächern der Pliensauvorstadt mit herrlichem Blick auf die Burg und die Weinberge. Einfach kommen. Südkirche Pliensauvorstadt, Spitalsteige 3. Parkplätze: Fehlanzeige, da wir auf der Terrasse feiern müssen. Vielleicht gibt es am Pliensaufriedhof welche oder im Stadtteil. Buslinien in der Nähe: 102, 103, 118, 119, 120, 122, 130, 131 mit den Haltestellen Karl-Pfaff-Straße, Weilstraße, Pfeifferklinge oder Pliensaufriedhof.