Spannendes Schuljahr liegt vor uns

Die Vorbereitungen für das neue Schuljahr 2024/2025 laufen in der Innenstadtschule Esslingen (SIE) bereits auf Hochtouren, denn beide Gebäude der Gemeinschaftsschule Innenstadt werden derzeit umfassend saniert. Deshalb muss der Unterricht im neuen Schuljahr in mehreren Schulen abgehalten werden. „Wir werden unseren Unterricht an insgesamt sechs Standorten durchführen. Das ist eine große logistische und pädagogische Herausforderung“, meint Jörg Hofrichter, der seit 1. Mai Rektor der Gemeinschaftsschule Esslingen ist. Das Leitungsteam, das Kollegium und Amt 40 planen seit Wochen die Umzüge in verschiedene Schulgebäude.

Im bisherigen Haupthaus in der Blumenstraße 10 findet der Unterricht noch bis Anfang des Jahres 2025 statt. Danach findet die gymnasiale Oberstufe der Schule Innenstadt als Gast in der Realschule Pliensauvorstadt für zwei Jahre übergangsweise ein Zuhause. Im zukünftigen zweiten Haupthaus Blumenstraße 31 sollen auf Dauer die Klassen 5 bis 8 sowie während der Sanierung zusätzlich die Klassen 9 und 10 unterrichtet werden. Zudem werden Klassen in der Katharinengrundschule, in bewährten Klassenzimmercontainern und an der Lerchenäckerschule untergebracht sein.

Das Kollegium der Gemeinschaftsschule freut sich auf die technisch und multimedial hervorragend ausgestatteten neuen Räume im ersten fertig gestellten Gebäude. Die Übergangszeit bis zum Abschluss der Sanierungsarbeiten am zweiten Gebäude ist gut vorbereitet, so dass der Unterrichtsbetrieb, die Ganztagesbetreuung mit Mittagessen oder die Abschlussprüfungen ohne größere Beeinträchtigungen ablaufen können. Dementsprechend positiv blickt die Schulgemeinschaft auf das neue Schuljahr, in dem wieder ca. 800 Schüler die SIE besuchen werden.