Spannende Erkenntnisse aus der Imkerei

Foto: IG-ES

Mit unseren Mädels waren wir kürzlich in der Imkerei zu Besuch und haben dabei viel Neues über Bienen und ihr Leben gelernt. Anna Kathrin Entenmann und Susanne Wild vom Bezirksbienenzüchter-Verein Esslingen/Neckar e.V. haben uns herzlich empfangen und konnten uns einen sehr spannenden Einblick in das Leben im Bienenstock und die Honigproduktion geben. Wir konnten uns davon überzeugen, dass die Redewendung “fleißig wie eine Biene” nicht von ungefähr kommt und dass die Gemeinschaft für die Bienen das Wichtigste ist. Für uns Muslime ist die Biene ein Vorbild, da selbst unser Prophet Muhammed (s.a.v.) Lehren für die Gläubigen aus ihrer Lebensweise gezogen hat: „Der Gläubige ist wie eine Honigbiene. Er ernährt sich nur von Reinem, bringt nur Reines hervor, bewegt sich nur in reiner Umgebung und schadet seiner Umwelt nicht.“ Diese Eigenschaften konnten wir im Zusammenleben der Bienen im Stock wunderbar beobachten und diese Eigenschaften sind es, die wir Menschen uns auch versuchen sollten anzueignen. Nach einem lehr- und erlebnisreichen Vormittag (u.a. Honigschleudermaschine, Drohnen in die Hand nehmen, Honig schlemmen) haben uns die freundlichen Damen vom Bienenzüchterverein mit einem leckeren Glas Honig verabschiedet. Wir bedanken uns an dieser Stelle ganz herzlich bei Frau Entenmann und Frau Wild für das tolle Erlebnis und legen allen Interessierten den Tag der offenen Tür des Bezirksbienenzüchter-Vereins am 21.07.2024 um 11:00 Uhr ans Herz.