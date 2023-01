Sonntag Kunterbunt – Taufe, mit oder ohne Seife?

Foto: Anina Pallmann

Hast du schonmal eine „Badebombe“ selber hergestellt? Schafft ihr es als Familie/Gruppe einen Holzturm zu bauen, ohne die Klötze zu berühren? Wer kann am besten etwas von einer Zielscheibe abwaschen oder einen Blindenparcours meistern?

Herzliche Einladung an alle Kinder mit ihren Bezugspersonen zu einem lustig, lebhaft, leckeren Event für die ganze Familie: Sonntag Kunterbunt findet am 5. Februar 2023 um 12.00 Uhr im Gemeindezentrum Hainbachtal statt. Nach einem leckeren Schnitzel-Mittagessen werden wir aktiv. Bei kreativen Stationen finden wir spannendes rund um die Taufe heraus. In der abschließenden Feierzeit gibt es die Möglichkeit zur Tauferinnerung. Taufe ist selbstverständlich keine Voraussetzung zur Teilnahme! Infos auf www.ev-kirche-es-nord.de unter „Aktuelles – Veranstaltungen“.