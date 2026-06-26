Sommerglühen im Vereinsgarten

Foto: Bildquelle: Team Öffentlichkeitsarbeit

2 Tage Sommerfest im Vereinsgarten bei sommerlichen Temperaturen. Die Natur dürstet nach Wasser – so ging es auch Mensch und Tier bei unserem traditionellen Sommerfest im Vereinsgarten im Spitalwaldweg.

Besonders gefragt waren gekühlte Getränke und neu in diesem Jahr auch Cocktails. Aber natürlich geht die Liebe zum Verein durch den Magen und so wurde fleißig gegrillt und der Duft von Schweinehals aus der Pfanne lag in der Luft. Dazu leckere Salate und zum Nachtisch noch ein reichhaltiges Kuchenbuffet.

Unter den Apfel- und Kirchbäumen konnte man in gemütlicher Runde sitzen und am Abend tauchen die aufgehängten Lichterketten, den Platz in eine besondere Atmosphäre. Zum 90. Gründungsjahr haben wir uns natürlich ein paar Dinge einfallen lassen. So wurde zusammen mit der Apfelkinder-Gruppe das Insektenhotel am Eingang mit einem neuen Holzschindeldach versehen und auch neues Nistmaterial eingebracht. Es wurde damals von unserem Vereinsmitglied Hans Hemminger gebaut und sorgt auch heute bei den Kindern für große Augen, welche Tiere da summend und brummend anfliegen. Und auch im neuen Hochbeet wachsen Kräuter und kleine Rettiche. Und gleich nebenan wurden beim Kinderprogramm am Sonntagnachmittag noch Steine bemalt.

Unser Dank gilt natürlich allen Gästen, die sich trotz Hitze auf den Weg zu uns gemacht haben. Auch allen unseren Helferinnen und Helfern in der Küche, beim Auf- und Abbau und für das fröhliche Miteinander im Verein. 90 Jahre sind schon ein Grund zum Feiern.