An diesem Wochenende 2.-3. Juli findet das Sommerfest des Sängerkranzes St. Bernhardt-Wiflingshausen auf dem Vereinsgelände in St. Bernhardt – Alte Talstraße 10 statt. Am Samstagabend spielt das Duo Sandy Heller & Udo Seiler. Der Sonntag beginnt ab 10.30 Uhr mit einer Matinee der Chöre des Esslinger Nordens. Ab 17 Uhr spielt die Jugend- und Stammkapelle des Musikvereins Wäldenbronn. Alle Mitbürger sehr herzlich eingeladen.