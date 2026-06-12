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Midsommer – Sonne – Blumenwiesen. So köstlich kann die Sommerzeit sein. Wir laden herzlich ein zum Sommerfest in St. Maria Mettingen am Sonntag, 21. Juni 2026. Wir beginnen um 11:00 Uhr mit einer Eucharistiefeier die musikalische Gestaltung übernimmt die Band “Klangspur”. Im Anschluss: Herzliche Einladung zum Sommer-Buffet!

Genießen Sie ab 12:30 Uhr im Gemeindesaal sommerliche Köstlichkeiten: hausgemachte Fleischküchle und Kartoffelsalat, Fleischkäse und knusprige Hühnerschlegel, begleitet von einer bunten Salatauswahl. Als süßer Abschluss: erfrischendes Eis.

Preis pro Person: 9,50 Euro. Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Um Anmeldung bis zum 16.6.2026 wird gebeten unter 0711/32 66 48 oder per E-Mail: Pfarrbuero.Mettingen@drs.de