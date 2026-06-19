Foto: Bildquelle: Team Öffentlichkeitsarbeit, M. Vetter

Der Obst- und Gartenbauverein RSKN lädt herzlich ein zum Sommerfest im Vereinsgarten in Rüdern. Allerlei Köstlichkeiten vom Grill, Kaffee und Kuchen oder gekühlte Getränke – es ist für Sie angerichtet. Noch wird organisiert, aufgebaut und gewerkelt, aber wenn die Vorhersagen für das Wochenendwetter stimmen, dann feiern wir gemeinsam mit vereinten Kräften in unserem wunderschönen Vereinsgarten. Und für die kleinen Gäste haben wir am Sonntag von 11 – 16 Uhr auch ein Bastel- und Kreativangebot.

Ein kleines Jubiläum begehen wir in diesem Jahr auch – 90 Jahre jung ist unser Verein. Mit vereinten Kräften der Aktion „Apfelkinder“ haben wir das große Insektenhotel am Eingang zum Garten erneuert und ein neues Schindeldach aufgesetzt. Es wurde fleißig gehämmert und gebohrt, sowie Stroh, Tannenzapfen und Bambusröhren als Nisthilfen verbaut. Die ersten Bewohner sind auch schon wieder eingezogen. Und neu erstrahlt auch unser Hochbeet. Dort wachsen seit April Radieschen und verschiedene Kräuter. Das Alles und noch viele weitere Dinge können Sie beim Besuch im Vereinsgarten begutachten und gemütlich die Köstlichkeiten aus der Küche genießen oder kühle Getränke und Cocktails schlürfen.

Das Sommerfest findet statt am Samstag, 20.06.2026 ab 15 Uhr und am Sonntag, 21.06.2026 ab 11 Uhr. Herzliche Einladung!