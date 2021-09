Sommerfest im Kirchengarten

Foto:

Alljährlich am Fest „Mariä Himmelfahrt“ (15. August) werden in der katholischen Kirche Kräutersegnung (Kräuterweihe) durchgeführt. Hierbei werden unterschiedliche Kräuter zu Sträußen gebunden und dann zur Segnung gebracht. Schon seit frühester Zeit sind Kräuter und ihre heilende Wirkung für die Menschen aller Kulturen lebenswichtig. Außerdem wurden sie häufig als Geschenke des Himmels angesehen. Anlässlich Mariä Himmelfahrt wurden während des Sonntagsgottesdienstes Kräutersträuße in der Kirche St. Katharina geweiht. Im Anschluss gab es bei Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen ein kleines Weißwurstfrühstück auf dem Kirchplatz. Ein bisschen beim Zusammensitzen und im kleinen Rahmen Begegnung ermöglichen – mehr ging nicht. Aber schön war es trotzdem. Ein Dankeschön an die Besucher und das Vorbereitungs-Team.