Sommerfest im Kirchengarten

Foto: Bildquelle: Team Öffentlichkeitsarbeit: M. Vetter

Anlässlich Mariä Himmelfahrt wurden während des Sonntagsgottesdienstes Kräutersträuße in der Kirche St. Katharina geweiht. Im Anschluss gab es bei Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen ein kleines Weißwurstfrühstück auf dem Kirchplatz. Ein bisschen beim Zusammensitzen und im kleinen Rahmen Begegnung ermöglichen. Auch zur Mittagszeit fanden sich weitere Gäste auf dem Kirchplatz ein. Schattenplätze gab es natürlich auch im Gemeindesaal von St. Katharina. Fleischkäse mit leckeren und bunten Salaten waren im Angebot. Dazu noch Kaffee und köstliche Kuchen – so dass es ein rundum gelungener Sonntag wurde. Dankeschön an alle Helfer:innen und Kuchenbäckerinnen. Schee wars wieder!