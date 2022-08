Foto: Bildquelle: Team Öffentlichkeitsarbeit

Die Kirchengemeinde St. Katharina (Kornhalde 4) lädt herzlich zum Sommerfest im Kirchengarten ein. Der Gottesdienst mit Kräuterweihe, anlässlich Mariä Himmelfahrt, beginnt am Sonntag, 14. August 2022 um 9 Uhr in der Kirche St. Katharina. Im Anschluss gibt es ein Weißwurstfrühstück und zur Mittagszeit erwarten sie bunte Salate, Köstlichkeiten aus der Pfanne und leckere Kuchen. Lassen Sie es sich gut gehen und schauen Sie doch vorbei.

Mariä Himmelfahrt, ist das Fest der leiblichen Aufnahme Mariens in den Himmel am 15. August, das von mehreren christlichen Konfessionen gefeiert wird und in manchen Staaten auch ein gesetzlicher Feiertag ist. Im Zentrum des Festes steht der Glaube, dass Maria, die Mutter Jesu Christi als die „Ersterlöste“ mit Leib und Seele in einem ewigen Leben bei Gott bereits einen Platz hat. Zu Ehren Mariens werden in diesen Tagen Kräuterbüschel gebunden und geweiht. Drei Tage nach dem Tod der Gottesmutter kamen die Apostel laut Legende an ihr Grab, doch das Grab war leer, da Maria mit Leib und Seele in den Himmel aufgenommen worden war. Aus dem Grab jedoch strömte – so die Legende – der Duft von Rosen, Lilien und von Heilkräutern.

Was muss hinein in die Kräuterbuschen?

Sieben bis neunundneunzig Kräuter gehören in einen Kräuterbuschen zu Mariä Himmelfahrt– die Zahl schwankt je nach Region, es handelt sich jedoch immer um eine symbolträchtige Zahl.

Je nach Region werden unterschiedliche Pflanzen in den Buschen geflochten. In der Mitte des Buschens steckt oft eine Königskerze, die von zahlreichen anderen Kräutern umrankt ist. Häufig darunter zu finden sind heimische Kräuter wie Arnika, Baldrian, Beifuß, Frauenmantel, Johanniskraut, Kamille, Liebstöckl, Pfefferminze, Salbei, Schafgarbe, Thymian und Wermut. Als Symbol für Maria werden häufig auch Rosen und Getreideähren in den Buschen integriert.