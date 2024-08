Sommerausflug von FÜR Esslingen.

Foto: eigene Aufnahme

Der Sommerausflug vom FÜR Esslingen ging diesmal ins Nymphaea auf die Neckarinsel. Bei mildem Sommerwetter erfuhren die 22 Teilnehmenden manch Neues auf dem kurzen Spazierweg vom Eberspächer Parkplatz bis in den Tierpark.

Michael Zöllner schickte uns auf eine Zeitreise zur Geschichte der Fischerei von der Jungsteinzeit übers Mittelalter bis heute. Seit Menschengedenken ist der Fisch fester Bestandteil der menschlichen Ernährung. Erst Anfang des 20.Jahrhunderts kam der Fischfang auf dem Neckar durch die massenhafte Hochseefischerei zum erliegen, sodaß es heute nur noch einen einzigen Berufsfischer am Neckar gibt. Wenn man den ruhig dahinfließenden Neckar sieht, kann man sich kaum noch vorstellen, dass dieses Gewässer einst ein reißender Fluss war und wie die Schiffbarmachung und der Schleusenbau dessen Charakter grundsätzlich verändert haben.

Gerhard Engst erzählte uns von der Entstehung der Eislaufhalle – einst die erste in der Region – wo er als „Eismeister“ für die Befahrbarkeit sorgte und als DJ die jungen Leute damals musikalisch beglückte. Von Heribert Müller erfuhren wir einiges zum Kraftwerk auf der Neckarinsel, dass sich heute so harmonisch in den Flusslauf einfügt und mit der daraus gewonnen Energie sauberen Strom ins Esslinger Stromnetz speist.

Nach dem Rundgang durch das Nymphaea saßen wir noch gemütlich im Biergarten des Tierparks und erfuhren bei einem Exkurs über die Biodiversität gehalten von Dorothea Jauernig spannendes über die Artenvielfalt und deren Bedeutung für die Existenz der Menschheit.

Bei kühlen Getränken und netten Gesprächen ließen wir den Ausflug ausklingen.