Sommer – Sonne – Aufbruchstimmung

„Jauchzet, frohlocket!“ – kein Satz könnte die Aufbruchsstimmung im Esslinger Liederkranz besser ausdrücken als diese ersten beiden Worte aus Bachs Weihnachtsoratorium. Der traditionsreiche Konzertchor, der die Coronazeit mit Onlineproben und Balkonsingen gut überstanden hat, startet in seine aktuellen Projekte mit mehr Schwung denn je. Stimmproben flankiert von individuellem Online-Coaching machen die Sängerinnen und Sänger des Chorvereins stark. Neue Sänger/ Sängerinnen sind herzlich willkommen zu den Proben dienstags von 18.30- 21 Uhr. Kontakt: Steffi Bade-Bräuning, 0711 80 64 019, sbb@sbb-musik.de.

Zum Balkonsingen der Initiative MUSIKER*INNEN FÜR DEUTSCHLAND erklingt diese Woche das Gospel „Oh happy Day“ um 18 Uhr von den Balkonen in Esslingen und an vielen anderen Orten in Deutschland. Noten zum Mitmachen sind in der „Notenbank“ des Vereins auf der Webseite zu finden.

Der Kinderchor singt und übt fleißig Zuhause neue und bekannte Lieder und freut sich auf den baldigen Wiederbeginn normaler Proben. Dazu erhält jedes Kind jede Woche online-Dateien von der Kinderchorleiterin Monja Ströck. Neueinsteiger jederzeit Willkommen! Informationen bei Monja Ströck (mro.26@t-online.de; 015770488926) oder unter www.esslinger-liederkranz.de