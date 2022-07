Sommer-Songs für gute Laune

Foto: S. Bräuning

Nach dem erfolgreichen Konzert in der Johanneskirche startet der Esslinger Liederkranz in ein neues und frisches Sommerprogramm: Songs wie „Lean On Me“ und „You Raise Me Up“ gehören ebenso dazu wie traditionelle Chorsätze von Schütz, Praetorius und Brahms. Eine Aufführung ist am 3.10. geplant. Ende November steht Bachs Kantate 1 des Weihnachtsoratorium sowie Mendelssohns „Christus“ auf dem Programm.

Für singbegeisterte Esslinger/innen, im besten Fall mit Chorerfahrung, gibt es jeden Dienstag um 18.30 Uhr die Möglichkeit, in den traditionsreichen Konzertchor einzusteigen. Der beste Zeitpunkt ist JETZT! Kontakt: Steffi Bade-Bräuning, sbb@sbb-musik.de, Tel 0711 80 64 019.