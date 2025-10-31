SOLDATEN DES LICHTS – Film&Talk, Kommunales Kino

Foto:

Donnerstag, 06.11. 2025, 19 Uhr

„SOLDATEN DES LICHTS“ ist ein kluger Film. Er enthält sich jeglicher ideologischer Beurteilung und bildet kommentarlos ein gesellschaftliches Segment ab, in dem kapitalistische Selfmade-Wertschöpfung, faschistoide Geisteshaltung und alchemistische Praxis eine Art Urschlamm ergeben.” (epd film)

Der Dokumentarfilm beleuchtet eine wachsende Szene von Influencern, Life Coaches und selbsternannten Heilern, die Verschwörungserzählungen verbreiten und in enger Verbindung zu sogenannten Reichsbürgern und anderen antidemokratischen Kräften stehen. Es gelingt den Filmemachern, einen Einblick in eine Parallelwelt zu geben.

108 Minuten Dauer anschließend Talk mit Rafid Kabir, Influencer Moderation: Theo Rombach

Ausblick: am 04.12. folgt der Film „Masterplan“ in der Reihe Filme gegen Rechts