Solarstrom vom eigenen Dach oder Balkon!

Foto: Pixabay/viarami

Wie weit sind Sie bei der Planung Ihrer konkreten Solarenergie-Projekte gekommen? Nach dem Kick-Off des Online-Wandelstadt-Netzwerkabend „Solarenergie für Esslingen – Jetzt!“ interessiert uns und sicher viele andere, was Sie in der Zwischenzeit erreicht haben. Deshalb laden wir Sie ein zu einem gemeinsamen Erfahrungsaustausch am Dienstag, den 29.03. von 19 bis 21:30 Uhr im Mehrgenerationenhaus Pliensauvorstadt, Weilstr. 8.

Die ersten Bürgersolarberater:innen, die sich bei unserer Veranstaltung gemeldet haben, haben sich bereits bei den Teckwerken schulen lassen und werden Sie gerne bei Ihren Fragen unterstützen. Auch Felix Denzinger, Vorstand bei den Teckwerken wird mit seinem Expertenwissen dabei sein. Es wird zwei thematische Gruppen geben, einmal rund um Balkonsolarkraftwerke und eine Gruppe „Fotovoltaik aufs Dach“. Alle Fragen rund um Balkonsolarkraftwerke beantworten die beiden Experten Samuel Hilsheimer und Marco Gölz.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen, einen regen Austausch und das gemeinsame Vorantreiben der Solarisierung Esslingens!

Gehen wir am Freitag, den 25. März beim Globalen Klimastreik zusammen auf die Straße und kämpfen für den Frieden und für Klimagerechtigkeit? Wir treffen uns um 15 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz, und wir wollen viele werden! #IchPlusDrei, d.h. wer schafft es, mindesten drei Personen zum Streiken zu aktivieren, die vorher noch nie auf einem globalen Klimastreik waren?