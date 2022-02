Solarenergie für Esslingen – Jetzt!

Foto: Parents for Future Esslingen

Wir müssen jetzt gemeinsam handeln! Die politischen Maßnahmen reichen bisher nicht aus, um das 1,5-Grad-Ziel des Pariser Abkommens einzuhalten. Um den Klimawandel zu stoppen, bedarf es einer Umstellung der Energieversorgung auf 100% erneuerbare Energiequellen bis 2030. Bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Wie können wir als Esslinger Bürger:innen die Energiewende voranbringen? Am Freitagabend, den 4. März um 20 Uhr bekommen wir konkrete Antworten auf diese Frage. Denn zum ersten Wandelstadt-Netzwerkabend haben wichtige Player ihr Kommen zugesagt! Die Leiterin der Stabsstelle Klimaschutz Frau Dr. Katja Walther, der Geschäftsführer der Bürgerenergiegenossenschaft Kirchheim Felix Denzinger, Jürgen Menzel, Geschäftsführer der Energieagentur Rems-Murr gGmbH und die Stadtwerke Esslingen werden mit uns Bürger:innen an einem virtuellen Tisch sitzen.

Unsere Energie-Expert:innen werden uns ihre Ideen vorstellen, wie wir als Bürger:innen die Energiewende schneller vorantreiben können. Konkretes und klares Ziel dieses Abends ist es, die Energiewende Esslingens mit vereinten Kräften zu meistern! So wollen wir wissen: Wie finden wir geeignete Dachflächen für PV-Anlagen, gründen wir eine eigene Bürger-Energiegruppe, wer wird nach einer Schulung Bürger-Solarberater:in und wie kann schon eine Balkonsolaranlage bei der

Energiewende helfen?

Zu diesem „Kick off“ für die Esslinger Energiewende laden Sie ganz herzlich ein: Die Parents for future

Esslingen, das Klimagerechtigkeitsbündnis Esslingen und als Gastgeberin die Wandelstadt Esslingen.

Packen wir ES jetzt gemeinsam an!

Wann: Am Freitag, den 4. März von 20 bis 21:30 Uhr

Anmeldung an: info@Wandelstadt-Esslingen.de; der Zoom-Zugang wird dann zur Verfügung gestellt, ist aber auch hier zu finden: https://klimagerechtigkeit-esslingen.de/

Wo: im virtuellen Raum unter https://us02web.zoom.us/j/89962403742?

pwd=MFArd01wWDdFczdNdWNHWHJKalF0QT09