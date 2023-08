Foto:

Am 2. September findet ein Workshop zum Thema “Skript-basiertes CAD für 3D Druck mit OpenSCAD” statt.

Wenn man an CAD denkt, denkt man an ein interaktives Programm, das verschiedenste Funktionen bietet um 3D Modelle zu erstellen.

Doch es geht auch anders. Skript-basiertes CAD bringt den “Programmieransatz” mit ein. Das Model wird also in einer Textdatei anhand von

verschiedenen Funktionen beschrieben. Dieser Ansatz ist für alle interessant, die sich beim Programmieren wohl fühlen. Die Skript-basierte

Beschreibung eines Models ist aber auch für die interessant, die “mal so” Programmieren wollen.

Hierfür ist das kostenlose open-source Tool OpenSCAD perfekt.

Obwohl dieser Workshop eine Weiterführung aus dem letzten Jahr ist, können alle mitmachen, die Interesse haben. Für alle Neulinge

wird es eine Wiederholung geben. Wir werden uns Bedingungen und Schleifen anschauen um Objekte zu platzieren. Mit Listen können wir einzelnen Objekten Positionen zuweisen und lernen, wie man fertige 3D Modelle aus dem Internet importieren und bearbeiten kann. Mit Vektorgrafiken ist es möglich Logos und Zeichen in das Model einzuarbeiten um einen einzigartigen Look zu erhalten. Das und weitere Funktionen lernen wir in diesem Workshop.

Infos zur Einrichtung von OpenSCAD findet ihr auf unserer Webseite.

Für die praktische Teilnahme ist ein Computer nötig. Interessierte können aber auch gerne vorbei kommen und mal rein schnuppern.

Bitte meldet euch -gerne auch kurzfristig- zum Workshop unter anmeldung@makerspace-esslingen.de an.

>> Termin: 02. September 2023 um 19:00 Uhr (ca. 2h)

>> Forum Esslingen – Zentrum für Bürgerengagement

>> Raum: G2

>> Schelztorstr. 38, Esslingen am Neckar

>> Weitere Informationen unter https://www.makerspace-esslingen.de