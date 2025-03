Skifreizeit in Marilleva

Foto: Jörg Stadelmaier

In der Faschingswoche veranstaltete der TSV RSK Esslingen seine Sportfreizeit im Val di Sole. Das Tal machte seinem Namen alle Ehre. Eine Woche strahlte die Sonne vom blauen Himmel und auf den Pisten funkelten die weißen Schneekristalle. Es herrschten also perfekte Umstände für eine erlebnisreiche Woche mit dem Skiteam. Das neu gestaltete Erdgeschoss im Hotel trug ebenfalls zum Wohlfühleffekt der Gruppe bei. In zwei Skikursgruppen wurde täglich fleißig geübt. Besonders beliebt waren die verschiedenen Funparks, die von den Skilehrern gezielt angesteuert wurden. Beim Familientag und der abschließenden Skigebietsrallye konnten die Kinder ihren Eltern das Gelernte zeigen. Die Erwachsenen erkundeten das weitläufige Skigebiet und machten Ausflüge bis nach Pinzolo. Zum Skifahren im Val di Sole gehört natürlich auch die phänomenale Umgebung. Besonders Eindrucksvoll ist der Blick von der Bergstation von Pejo in 3000 m Höhe auf die Berge der Brenta. Die anschließende Abfahrt über 1600 Höhenmeter gehört zur Herausforderung, der man sich gerne stellt, auch wenn man danach seine Oberschenkel spürt. An Fasching wurde der Partyraum in den Vereinsfarben blau und weiß dekoriert. Auch die Verkleidung wurde im Jubiläumsjahr in diesen Farben gehalten. Die abwechslungsreiche Playlist sorgte für ausgelassene Stimmung auf der Tanzfläche. Zum weiteren Programm gehörte aber auch das tägliche wachsen der Ski und Spiele, aber auch Espresso, Pizza, Pasta und Sprizzone. Dolce Vita eben, wie man es von einer Skifreizeit in Italien nicht anders erwartet.

JST