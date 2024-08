Singstunden Beginn nach den Sommerferien

Foto:

Am Dienstag, den 10. September 2024, beginnen um 19.30 Uhr wieder die regulären Singstunden nach den Sommerferien in der Sängerkranz Gaststätte „la musica “, Alte Talstr. 10. Eingeladen sind alle Männer ab 18 Jahren die Lust auf singen , eine gute Gemeinschaft und Geselligkeit mögen.

in dien Sängerkranz Gaststätte la musica sind alle herzlich eingeladen unser Wirt Antonio Curia verwöhnt die Gäste mit gehobener italienische Küche meditarranem Flair auf der Sonnenterassse oder begrüßt Sie zu Familienfeiern im Saal des la musica.