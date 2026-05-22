Singing The 50s bei Blues in Town e.V.

Foto: Band-Pressefoto

Blues in Town ist ein gemeinnütziger Verein zur Förderung von Kunst und Kultur – speziell die Bluesmusik. Das Wirken und Tun des Vereins zielt darauf ab, den Blues in seiner ganzen Vielfalt zu erleben, zu praktizieren, zu aktivieren und zu kommunizieren. Die gemütliche und professionell ausgestattete Blues Base ist Hauptort des Vereinswirkens.

Auf diesem Hintergrund bietet Blues in Town im Juli ein Gesangsworkshop an: „SINGING THE 50s – Basics im Gesang und Bühnenperformance”

Du singst mit Begeisterung? Allein oder mit anderen? Dann ist dieser Workshop genau richtig für Dich!

Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, nur Freude am Singen und Lust auf die Welt des Blues, Rock’n’Roll & Rockabilly!

Du liebst den Sound der 50er Jahre und wolltest schon immer einmal selbst im Rockabilly-Style singen? Dann ist dieser Workshop genau das Richtige für Dich! Gemeinsam mit einer erfahrenen Sängerin und einem Gitarristen einer Rockabilly-Band tauchen wir in die Welt von Groove, Rhythmus und Vintage-Vibe ein.

Wo und wann: Blues Base Talstraße 15, Wernau – 4./11.7.2026 – alles Infos unter www.bluesintown.de