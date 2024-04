Singfrühling für Kinder, Eltern und Großeltern

Foto: Holgeer Schneider

Die Mediziner sagen es, die Pädagogen sagen es, und wir vom Liederkranz Serach-Hohenkreuz sagen es auch.

Es kann also nicht falsch sein: Singen gehört zu uns Menschen wie sprechen, sich bewegen und vieles mehr. Es ist gesund, fördert das richtige Atmen, schult das Gedächtnis und unterstützt das Miteinander.

Wenn mehrere Personen gemeinsam singen und wenn’s dabei sogar mehrstimmig wird, kann ein Singleiter (neudeutsch „Coach“) oder ein Chorleiter durchaus hilfreich sein. Einem Verein müssen Sie sich deswegen nicht anschließen. „Offene Singen“ sind in den letzten Jahren allüberall wie Pilze aus dem Boden geschossen. Man singt beliebte Lieder, begleitet vom Klavier, der Gitarre oder dem Akkordeon. Das Singen selbst ist meist einstimmig.

Kanonchöre haben den Vorteil, dass die Lieder – also alle Kanons – mehrstimmig gesungen werden können, ohne dafür Noten zur Hand nehmen zu müssen. Ein und dasselbe Lied einstimmig einstudieren und dann mehrstimmig singen – das ist die wunderbare Eigenschaft des Kanons. Deswegen wollen wir in unserer Veranstaltung SINGFRÜHLING am Sonntag mit Kindern, Eltern und Großeltern den ersten Kanonchor gründen. Mit Ihnen singen und spielen: Sabine und Wolfgang Layer

Sonntag, 21. April, 17 Uhr, Großer Saal im Kath. Gemeindehaus St. Josef, Barbarossastraße 51 in 73732 Esslingen