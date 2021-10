Singen macht Spaß und hält fit

Foto: Stefan Bräuning

Gemeinsam ein neues Programm einstudieren, ob Musical oder geistliche Literatur – ist Herausforderung und Spaß zugleich. Der Esslinger Liederkanz bietet noch freie Plätze im Tenor und Bass! Wer als Projektsänger bis Ende des Jahres einsteigen möchte, ist herzlich willkommen! Auf dem Programm für das Konzert am Sa, 27.11., 16.30 Uhr in der Frauenkirche Esslingen stehen Werke von Rutter, Snyder und andern. Das intensive Probenwochenende findet am 20./21.11. statt.

Gemischter Chor: dienstags, 18.30-20.30 Uhr, Kinderchor mit dem Musical „Wir retten die Welt!“ montags, 16.15-17.15 Uhr, Katharinenschule. Kontakt: Steffi Bade-Bräuning, sbb@sbb-musik.de, 0711 – 80 64 019