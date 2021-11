Singen ist Motivation!

Voller Schwung startet der Esslinger Liederkranz bereits in sein zweites Konzert in dieser Saison: Am Sonntag, 27.11. 2021 um 16.30 Uhr ist der traditionsreiche Konzertchor in der Frauenkirche zu hören, Eintritt ist frei.

Wer sportlich ist und Chorerfahrung hat, ist herzlich eingeladen, in diesem ambitionierten Chor einzusteigen. Proben finden dienstags ab 18.30 Uhr in der Aula der Schule Innenstadt statt. Freibier für Tenöre und rote Teppiche für Sopranistinnen, und jede Mende Spaß bei Singen. Kinderchor montags, 16.15 Uhr im Musiksaal der Katharinenschule. Kontakt: S. Bade-Bräuning, Tel 0711 – 80 64 019, sbb@sbb-musik.de