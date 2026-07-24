Singen ist klingende Gemeinschaft!

Foto: Esslinger Liederkranz

Manche nennen es wöchentliches Stimm-Yoga, andere nennen es einfach eine Chorprobe. Wieder andere leben für das Sing-along, das jeden Monat stattfindet, mit spontanen Songs und Liedern “aus der Lamäng”. Andere Chorsänger*innen fiebern auf die großen Konzerte mit Orchester und SING_UNI hin.

Du findest Dich hier wieder? Dann komm doch zum Esslinger Liederkranz uns singe mit! Wir proben jeden Dienstag ab 18.30 Uhr in der Katharinenschule. Konzerte, Konzertreisen mit spannenden Programmen, ein vielseitiges Repertoire, Community-Auftritte, Feschdle und mehr warten auf Dich. Info/ Kontakt: sbb@sbb-musik.de, tel 0711 – 80 64 019; www.esslinger-liederkranz.de