Singen ist großartig!

Foto: S. Bade-Bräuning

Singen entspannt und fordert gleichzeitig heraus. Es ist erholsam und gleichzeitig spannend. So läddt er Esslinger Liederkranz zum Mitsingen ein: immer dienstags ab 18.30 Uhr in der Katharinenschule. Momentan probt der traditionsreiche Konzertchor für ein interreligiöses Konzert am 10.7. in der Johanneskirche Esslingen. Wer noch einsteigen möchte, ist herzlich willkommen! Chorerfahrung kann nicht schaden, denn das Programm ist vielseitig und anspruchsvoll. Die Sängerinnen und Sänger freuen sich auf Verstärkung in allen Stimmlagen, Kontakt: S. Bade-Bräuning, sbb@sbb-musik.de, Tel 0711 80 64 019.