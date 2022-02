Singen? Immer doch!

Foto: S. Bade-Bräuning

„Die mobile Chorprobe“ ist eine neue Erfindung, der Grundgedanke ist allerdings alt: Singbegeisterte wollen ihrem Hobby nachgehen, so oft sie können. Der Esslinger Liederkranz e.V. 1827 bietet hierfür ein Forum – und freut sich auf neue Mitstreiter/-innen. Wer spontan ist, Spaß am Singen und ein wenig Chorerfahrung hat, ist hier genau richtig.

Die Proben finden jeden Dienstag ab 18.30Uhr statt, online, analog, indoor oder outdoor, je nach momentaner Situation. Der Chor wächst an den Herausforderungen. Und den Spaß am Singen und an der Begegnung lassen sich die engagierten Sängerinnen und Sänger schon lange nicht mehr nehmen. Informationen über den tagesaktuellen Probenmodus, das Programm etc: sbb@sbb-musik.de, Tel 0711 80 64 019.