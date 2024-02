Singen für alle in Sulzgries

Foto: Wolfgang Layer

Am Donnerstag, 22. Februar um 16.00 Uhr geht´s los

Es gibt viele unterschiedliche Arten, miteinander zu singen. Als Gemeinde im Gottesdienst oder in einem Chor. Die Gründung des ältesten Knabenchores liegt über 1000 Jahre zurück. Auch die Geschichte des geselligen Singens ist viel älter als der erste Chor 1791, die Berliner Sing-Akademie.

„Offenes Singen“ nennen sich heute die geselligen Singrunden ohne Vereinszwang und ohne stimmbildnerische Aspekte. Jeder singt so, wie ihm der Schnabel gewachsen ist: Frauen, Männer, Jugendliche, Kinder. Im Mittelpunkt stehen die Lieder, also die Musik. Gesungen wird das, was man kennt – einstimmig, auswendig oder aus einem Liederbuch. Wichtig sind vor allem die Texte. Die Melodien hat man im Kopf. Früher hatte jede Generation ihren Liederschatz im Kopf, der vor allem aus der Kindheit und Jugend stammte. Je älter man wird, desto mehr spürt man, wie wertvoll dieser Schatz ist.

Auch in der Ev. Kirchengemeinde Sulzgries gibt es ab sofort ein offenes, ein geselliges Singen. Erstmals am Donnerstag, 22. Februar von 16.00 – 17.30 Uhr im Gemeindesaal.

Ich freue mich, wenn möglichst viele von Ihnen dabei sind. Ach ja, noch etwas: Die Lieder bestimmen Sie! Ich bin gerne der Musikautomat. Ihr Wolfgang Layer