Singebration Show wird zum Fest

Foto: Bertram Plischke

„Eine gigantische Show“, „Das war ein Gänsehaut-Moment“ – diese eingefangenen Publikumsstimmen direkt nach der Singebration Show am 25.04.2026 in der WLB Esslingen lassen den aufregenden Abend für alle Beteiligten noch immer nachglühen. Mit „Hail Holy Queen“ lockte der Chor das Publikum auf amüsante Weise in den Abend hinein. Die vielseitige Chorleiterin Katharina Campos Aquino verknüpfte gewandt das Publikum mit den Akteuren auf der Bühne, indem die Zuschauer mitklatschen, mittanzen und sogar mitraten durften. Schnell sprang der Funke über und trug alle Musikliebhaber durch eine kreative Reise durch die Musikwelt: Von der Oper „Carmen“ mit der Habanera-Arie und dem ausdrucksstarken Gastauftritt feuriger Flamenco-Tänzerinnen bis hin zu prickelndem Disco-Feeling bei bekannten Pop-Songs wie „Dancing Queen“ und „Uptown Funk“. Auch die aufregende Musical-Atmosphäre durfte nicht fehlen: Bei der „Eiskönigin“ oder dem Broadway-Klassiker „Mary Poppins“ wirbelten sogar die Akteure des Kinder- und Jugendchors als Schornsteinfeger und Bienchen in einem spektakulären, kunterbunten Schauspiel über die Bühne. Zuschauer beschrieben eine magische Feststimmung im Saal, die alle musikalisch verband. Katharina Campos Aquino kreierte ein Gesamtkunstwerk aus ihren eigenen brillanten Solo-Parts, Live-Musikern sowie den Kinder- und Jugendchören, eingebettet in den vielseitigen ShowChor. Die Show gipfelte in einem Rock-Medley von Queen, bei dem schließlich alle stehend mitfeierten. Wer einen Funken von Singebration – the ShowChor erhaschen möchte, kann ihn beim Esslinger Schwörfest am 04.07.2026 wieder erleben. Weitere Infos: Homepage singebration.com oder bei Instagram unter @singebration_chor.